»Kršijo se bistveno pomembnejše pravice, nekateri pa vreščijo, ker morajo nositi maske«

IZJAVA DNEVA

"Naša družba je tako prišla do točke, ko se lahko sprašujemo že o njenem obstoju. Ali še obstaja družba v smislu, kot smo jo poznali še do nedavno? Gre za proces tekmovalne družbe, ki producira temu primerne ljudi, ki morajo biti konkurenčni, izloča pa šibke, počasne, bolne. Pozornost se je preusmerila iz skupnostnega k posamezniku."

"Zato imamo zdaj na ulicah ljudi, ki zahtevajo zase neke pravice, istočasno pa so tiho, ko se kršijo druge, bistveno pomembnejše. Ko se nam pred očmi sesuvajo javni mediji in javno zdravstvo, ko kapital obvladuje politiko, se najdejo ljudje, ki histerično vreščijo, da so jim pravice kršene, če morajo v epidemiji nositi maske."

(Skladatelj in pianist Drago Ivanuša o tem, da (pre)velik del ljudi ne verjame v znanost, sam pa ima jasno stališče, da mora za zdravljenje bolnih skrbeti država, ne pa ljudje s prostovoljnimi prispevki; v intervjuju za N1)