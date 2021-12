99 % je laž

Danes je nov dan / podatki inequality.org

Zloglasni 1 % svetovne populacije ima več kot 40 % premoženja. Skozi sprego politike in kapitala svoj privilegij še povečuje. A zmotno je reči, da je na drugi strani unitarna, izkoriščana, deprivilegirana večina – 99 %.

V bogatih državah se prepad med najbogatejšimi in najrevnejšimi res veča, a ne pozabimo, da so slednji globalno gledano še vedno privilegirani. Lepa ilustracija tega je precepljenost proti covidu: na "naši" strani sveta so ljudje necepljeni le še po lastni izbiri, situacija npr. v večjem delu Afrike pa je bistveno drugačna: v Demokratični republiki Kongo so na 100 ljudi doslej razdelili le 0,27 odmerka.

Če vaše skupno premoženje (prihranki in vrednost (ne)premičnin minus krediti) znaša med 10 000 in 100 000 $, pripadate najbogatejši tretjini sveta, medtem ko ima 53 % ljudi manj kot 10 000 $. Če imate več kot 100 000 $, pripadate najbogatejšim 12 % in ste sokrivi za več kot 50 % toplogrednih emisij. Namesto olajšav (naj)bogatejšim si obračunajmo okoljski davek.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.