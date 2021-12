Zorčič trdi, da ne bo več sodeloval z Janšo

"Zagotovo ne ustanavljam oz. ne sodelujem pri ustanavljanju stranke zato, da bi se spet vrnil k sodelovanju z istimi akterji," je predsednik parlamenta Igor Zorčič zavrnil možnost ponovnega sodelovanja s premierjem in predsednikom SDS Janezom Janšo

Včeraj je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija gostoval predsednik državnega zbora Igor Zorčič, kjer je med drugim govoril o tem, da se v Sloveniji politična retorika zaostruje in o ustanavljanju nove stranke.

O sodelovanju SMC (Zorčičevi nekdanji stranki) v Janševi vladi in o tem, ali bi jo še enkrat podprl, je dejal: "To mi očitajo tisti, ki niso sposobni nikakršnega sodelovanja, ki živijo v svojem mehurčku. To je ena izmed težav Slovenije, da imamo polarizirano družbo, polarizirano politiko in nihče se ne pogovarja prek navidezne meje. Jaz se takrat sem, nisem vodil nobenih pogajanj, ampak kot nekdo, ki je bil takrat član SMC-ja. Postavil sem meje svojega sodelovanja, ko so bile te meje prekoračene, s takšno vlado nisem več sodeloval, tako da lahko vsakemu odgovorim točno s temi besedami na ta očitek. Zdaj, če me vprašate, ali bi bil znova pripravljen sodelovati z Janezom Janšo kot predsednikom vlade, lahko vsakega pomirim, da če sem enkrat odšel iz SMC-ja in iz vlade, prav zaradi tega, ker se nisem strinjal z njenim delovanjem, zagotovo ne ustanavljam oz. ne sodelujem pri ustanavljanju stranke zato, da bi se spet vrnil k sodelovanju z istimi akterji."

Igor Zorčič v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© TV Slovenija

O ustanavljanju nove stranke je povedal sledeče: "Smo v relativno težkem položaju in nanj je opozoril tudi Evropski parlament. Imamo veliko polarizacijo, veliko sovražnega govora in mislim, da je to treba preseči. Potrebujemo neko normalno, zmerno, preudarno politiko, ki pa mora imeti tudi svojo ideološko podstat, ki pa bo liberalna. Mislim, da če Slovenija kaj potrebuje po covidu in za spopadanje s covidom, je to liberalna politika, ki bo obravnavala ves pritisk na našo svobodo, ki je bil tudi pod izgovorom covida izvršen v preteklih mesecih in dveh letih. Na drugi strani pa mora biti politika sposobna pristopiti tudi nasproti malim in srednje velikim podjetjem, ki so hrbtenica našega gospodarstva in ki bodo še posebej na udaru v teh časih, ne samo zaradi covida, ampak tudi zaradi drugih razmer na svetovnih trgih."

"Podpiram, da v politiki zaveje nov veter, ampak zagotovo potrebujemo tudi izkušene ljudi. Da, pogovarjam se in nagovarjam tudi tiste, ki so že imeli politično izkušnjo, ki niso omadeževani s kakršnimi koli rabotami in ki so skozi to svojo politično izkušnjo lahko garant, da bo tisto, kar je obljubljeno, lahko tudi narejeno. Tudi sam sem bil nekoč pred osmimi leti zgodba novih obrazov in iz svoje izkušnje vem, da zgodba povsem novih obrazov brez političnih izkušenj pomeni za politiko dve leti lera (prostega teka)."



Igor Zorčič

O sodelovanju s Koalicijo ustavnega loka (KUL) ali gibanjem oz. stranko Roberta Goloba, pa je pojasnil, da morajo najprej ugotoviti, na kakšen način vidijo Slovenijo v prihodnje, ali lahko uskladijo svoje poglede pri liberalni politiki, ali morda kakšni drugi. "Če bomo ugotovili, da so naši pogledi zelo podobni, ne vidim nobene ovire za sodelovanje, nasprotno mislim, da bi celo morali kombinirati sodelovanje, ki pomeni politično izkušnjo, pa tudi izkušnjo iz gospodarstva," je še dejal Zorčič.