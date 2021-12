Petarde? Ne, hvala!

Družbeno angažirana plakatna akcija "Petarde? Ne, hvala!" tudi letos nagovarja širšo javnost k opustitvi pirotehnike

© Tadej Kreft

Družbeno angažirana akcija "Petarde? Ne, hvala!" tudi letos nagovarja širšo javnost k opustitvi pirotehnike. Projekt poteka že deveto leto zapored, ki ga vsako leto nadgradijo z novimi aktivnostmi in novimi ciljnimi skupinami. Pobudnik in organizator akcije je podjetje TAM-TAM. Zadnje štiri akcije so zasnovali s pomočjo kreativne agencije Luna \TBWA in Valicona, ki z anketami pod drobnogled postavlja odnos Slovencev do pirotehničnih sredstev.

Akcija se ponovno osredotoča na žalostne posledice, ki jih lahko zaradi pirotehnike doživijo naši ljubljenčki. Ker poki petard vsako leto prestrašijo veliko psov, ki v strahu pobegnejo, so v središču akcije mestni plakati po vsej Sloveniji, ki so jih spremenili v oglase za pogrešane ljubljenčke in napisi "Za vedno pogrešan", "Nič več ga ne iščemo", "Nič več izgubljena", "Predolgo pogrešana". V oglasih nastopajo resnične živali, ki so pobegnile zaradi pokanja petard, nekatere se žal niso nikoli vrnile. Namen letošnje akcije je z resničnimi zgodbami opozoriti na še vedno prisoten problem uporabe pirotehnike.

© Tadej Kreft

Letošnjo akcijo so s pomočjo partnerjev še dodatno razširili. Za vse živali, ki se bodo v času kampanje izgubile, bodo pripravili oglase in jih delili na vseh razpoložljivih kanalih vseh sodelujočih partnerjev ter tako razširili sporočilo o izgubljeni živali veliko širše, s tem pa povečali možnost za srečno vrnitev. Informacije o izgubljenih živalih lahko pošljete na elektronsko pošto pogresani@tam-tam.si.

Plakatno akcijo na prostem spremljajo tudi številne druge aktivnosti, brezplačni manjši plakati, animacije na LCD zaslonih, oglasi v kinodvoranah, televizijski in radijski oglasi.

Kampanja bo trajala do 14. januarja 2022, akciji pa se s ključnikom #PetardeNeHvala lahko pridruži kdorkoli.