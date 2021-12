»Ti ljudje slepo verjamejo, da kuharski recepti Janeza Janše dejansko služijo pripravi jedi«

IZJAVA DNEVA

"Na eni strani imamo nevidne ministre SMC, ki igrajo obrobne vloge pri zadovoljevanju svoje nečimrnosti, na drugi strani ministre SDS, ki živijo v vzporednem svetu, zgrajenem na teorijah zarote. Od tod tudi drža najvidnejših predstavnikov SDS, ki smo jo spremljali v državnem zboru. Ti ljudje slepo verjamejo, da kuharski recepti Janeza Janše dejansko služijo pripravi jedi, kljub temu da jim vsaj 70 odstotkov slovenske javnosti dopoveduje, da smo jed dejansko mi – državljani in državljanke Slovenije – in da nam to ne prija. Vse to očitno počnejo v skladu s prepričanjem, da koalicija, kot smo lahko brali v nedavnem intervjuju ene od poslank SDS, osvobaja Slovenijo in jo pri tem menda celo normalizira. Niso pa razumeli, da bi morali zgolj vladati v skladu z ustavo in zakoni. Zaradi tega lahko notranji minister Hojs v takšnem državnem zboru, kjer prevladujejo hinavci oziroma farizeji pod preoblekami DeSUS in NSi, izjavi, da ustavno sodišče pomaga s sodbami rušiti njihovo vlado – in to politično preživi."

(Kolumnist Zoran Potič o štirih interpelacijah ministrov iz dveh koalicijskih strank, ki so se iztekle po pričakovanjih; via Dnevnik)