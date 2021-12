Ministrstvo je letos od Rajka Janše kupilo že 78 tisoč kulic

Kaj bomo z vsemi kemičnimi svinčniki, ki jih je državi prodal brat predsednika vlade?

Rajko in Janez Janša pred leti

© Denis Sarkić

Kadarkoli se na oblast povzpne Janez Janša, začne v njegovi senci poslovne uspehe nizati njegov brat Rajko Janša, sicer preprodajalec poslovnih daril. Tokrat, v času tretje vlade Janeza Janše, ko brat Rajko poslovna darila preprodaja preko podjetja Empis, je ta še posebej uspešen. Eden največjih, celo neverjetnih poslov, ki je Rajkotu Janši uspel v letošnjem letu, je z ministrstvom za zunanje zadeve. Natančneje, pri prodaji kemičnih svinčnikov, torej kulic.

Na ministrstvu za zunanje zadeve so nam oktobra na naše vprašanje glede poslovnih daril, ki so jih do tedaj kupili od Rajka Janše, odgovorili, da so nabavili: 100 kosov torb za dokumente (6,35 EUR brez DDV/kos, skupni znesek 635,00 EUR brez DDV), 2100 dežnikov (12,05 eura eden, skupaj 25.305 evrov), 260 šalov (eden 15,90 evra, vsi 4.134), 610 kravat (15,80 ena, skupaj 9.638) in kar 54.000 kosov kemičnih svinčnikov (eden po ceni 0,72 eura).

V Evropski komisiji je zaposlenih 32 tisoč uradnikov ‒ če bo Slovenija vsakemu od njih podarila kulico Rajka Janše, bo v skladiščih zunanjega ministrstva še vedno ostalo 46 tisoč kulic.

Čeprav se zdi, da bi 54 tisoč kulic zadostovalo za nekaj naslednjih let, je novembra zunanje ministrstvu Rajku Janši plačalo še 21 tisoč evrov ‒ in ta teden še 37 tisoč evrov. Na naše vprašanje, kaj so kupili tokrat, so nam odgovorili, da so konec novembra podjetju Empis »plačali račun za 24 tisoč kovinskih kemičnih svinčnikov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, 15. decembra pa je ministrstvo podjetju Empis plačalo nakup 500 kosov moških kravat s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, 200 kosov ženskih poslovnih šalov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 in 1600 dežnikov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021.«

Z drugimi besedami, zunanje ministrstvo je od Rajka Janše v tem letu kupilo skupaj 78 tisoč kulic. V Evropski komisiji je zaposlenih 32 tisoč uradnikov ‒ če bo Slovenija vsakemu od njih podarila kulico Rajka Janše, bo v skladiščih zunanjega ministrstva še vedno ostalo 46 tisoč kulic. Kaj bomo z njimi? Odgovor na to vprašanje se skriva v novi številki Mladine, ki bo ta teden zaradi prihajajočih božičnih praznikov izšla že v četrtek, 23. decembra.