»Od politikov moramo zahtevati, da jasno povedo, s kom sodelovali, če pridejo na oblast«

IZJAVA DNEVA

"Demokracija v Sloveniji je v težavah. Nezadovoljstvo in jeza nad obstoječo politiko sta pogosto upravičena. Da si v politiki želimo novih ljudi, svežih idej, drugačnih pristopov, več mladih in predvsem več žensk, je pametno in nujno. A novi obrazi bodo v slovensko politiko prinesli kvalitativno spremembo le, če bodo upoštevali temeljne vrednote pluralistične demokracije in se zanje zavzemali, ne pa se postavljali nad njih in se obnašali, kot da za njih ne veljajo. Minimum, kar moramo od politikov zahtevati, preden jim oddamo svoj glas, je, da jasno povedo, za kaj se bodo zavzemali, kaj počeli, s kom sodelovali, če pridejo na oblast. Ne na nivoju posplošenih puhlic, ampak s konkretnimi političnimi stališči, programi in zavezami glede vseh pomembnih družbenih vprašanj."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o tem, da je za mnoge fotorobot idealnega politika nekdo, ki zase trdi, da ni ne levi ne desni; via Večer)