Po Hojsu in Hojsu – Hojs

Danes je nov dan

Padla je še sedma letošnja interpelacija, druga zoper ministra Hojsa.

Poslanec NSi Černigoj je poslancem opozicije med maratonsko sejo dejal, da živijo v vzporednem svetu. In res se zdi, da v domačem političnem razkolu ne gre več le za dva nasprotujoča si pogleda, pač pa za dva med sabo izključujoča se načina naseljevanja sveta.

Naivno bi bilo reči, da sta ta dva svetova posledica različnih etičnih in političnofilozofskih izhodišč in nazorov. Prav tako v dveh svetovih ne živimo zato, ker bi radikalno drugače gledali na "resničnost" – na dejanske dogodke, kot sta npr. pandemija in protesti – ali pa drugače razumeli besedi, kot sta "lažnivec" in "odstop". Zdi se, da je temeljni razkol na neki drugi liniji, in sicer na liniji osnovne spodobnosti.

Seveda so že pred to vlado obstajali korupcija, klientelizem, nepotizem, tudi pijanost od moči in položaja. A točka preloma je, da so doslej politiki tovrstne zdrse in prakse poskušali prikrivati, danes pa se z njimi brezsramno trkajo po prsih.

