Odlikovani Rode

Franc Rode, nadškof, pred katerim je nekoč trepetalo pol Slovenije, bo dobil častno odlikovanje zaradi spodbujanja dialoga

Borut Pahor na obisku pri kardinalu Francu Rodetu v Vatikanu leta 2013

© Daniel Novakovič, STA

Francu Rodetu, najglasnejšemu, najprodornejšemu, najkardinalnejšemu slovenskemu duhovniku moderne dobe, intelektualcu in svetovljanu, bo prihodnji teden predsednik republike Borut Pahor podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge. Razlog je preprost, Pahor bo Rodeta odlikoval »za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga«. Poleg njega bosta državno odlikovanje, sicer nižjega reda, dobila še evangeličanski škof Geza Filo in mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus.