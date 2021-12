Pohod SDS skozi policijo ustavljen

Ustavni sodniki z razveljavitvijo nove zakonodaje, ki omogoča politični prevzem policije, ne bodo imeli težkega dela

Anton Olaj, generalni direktor policije, in Aleš Hojs, notranji minister

© Borut Krajnc

Ustavni sodniki so začasno zadržali spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerimi si je vlada na čelu s SDS uzakonila podlago za zamenjavo celotnega vodstvenega kadra v policiji, s komandirji policijskih postaj vred. Začasno zadržanje pomeni, da policijski vodje, ki so že prejeli sklepe o prenehanju položaja, do končne odločitve ustavnega sodišča ostajajo na položajih, vlada pa ne bo mogla imenovati policijskih šefov po svoji podobi. S tem je ustavljeno nadaljevanje kadrovskega cunamija v policiji, v katerem marsikdo vidi obglavljenje policije. Med njimi so ne nazadnje tudi zaposleni v policiji, saj sta zahtevo po presoji ustavnosti vložila oba policijska sindikata.