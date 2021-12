Anketa Ninamedie: Golobova stranka pred KUL, Golob pred Janšo

Javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia: ne samo, da Robert Golob zdaj že močno prekaša Janeza Janšo, tudi njegova še neustanovljena stranka se je znašla na drugem mestu, rast pa nakazuje, da bi lahko prehitela SDS in se zavihtela na prvo mesto med vsemi strankami

Robert Golob na javni tribuni Bodi sprememba /

© Borut Krajnc

Agencija Ninamedia je pretekli teden izvedla javnomnenjsko raziskavo o moči novonastajajočih političnih skupin oziroma strank ter o odnosu volivcev do novih obrazov, ki so se v zadnjem času pojavili v strankarski politiki. To je bila že druga zaporedna meritev »novih obrazov« v dveh tednih, prvo je Ninamedia izvedla za časopisa Dnevnik in Večer, tokrat rezultate objavljamo v Mladini. Že ob prvi meritvi se je pokazalo, da anketiranci v Robertu Golobu, ki ga je vladna koalicija odstranila s položaja predsednika uprave družbe Gen-i, prepoznavajo močne mandatarske kompetence, saj se je nemudoma zavihtel na prvo mesto med izpostavljenimi imeni: kot najprimernejšega za premiera ga je navedlo 20,6 odstotka anketiranih, sledil mu je Janez Janša z 19,5 odstotka, nato pa Tanja Fajon z 11 odstotki, Marjan Šarec s 6,7 odstotka in Alenka Bratušek s 5,3 odstotka. Štirinajst dni kasneje se je položaj Goloba še okrepil. Ponovljeno vprašanje se je glasilo: Če bi lahko neposredno volili predsednika vlade, komu bi dali svoj glas? Golob je v tokratni meritvi dobil že 29,5 odstotka, sledi mu Janša z 19,1 odstotka, nato pa Tanja Fajon z 8,5 odstotka, Šarec s 6,3 odstotka in Matej Tonin s 4,4 odstotka.

Seveda pa je Ninamedia ponovila tudi vprašanje o političnih strankah. Katero stranko bi volili, če bi bile jutri volitve in bi se pojavile nove stranke, nekatere obstoječe pa združile? Še vedno bi najvišjo podporo dobila SDS, 16,4 odstotka volivcev bi izbralo prvo stranko vladne koalicije. A že na drugo mesto se zavihti »nova stranka, ki bi jo vodil Robert Golob«, s 13,4 odstotka. Na tretje mesto bi se uvrstila SD z 11,7 odstotka, nato Levica z 8,1 odstotka, takoj za njo pa Lista Marjana Šarca s 7,5 odstotka. Nato si sledijo: Nova Slovenija s 5,8 odstotka, SAB s 3,9 odstotka, Konkretno s 3,2 odstotka ter ostale stranke, ki praga za vstop v državni zbor ne dosežejo. Agencija Ninamedia je izvedla tudi križanja vprašanj: primerjali so odgovore na vprašanja, koga bi volili, če bi na volitvah kandidirale zgolj obstoječe stranke, in koga, če bi na volitvah nastopili tudi novinci. Analiza je pokazala, da bi k morebitni novi stranki Roberta Goloba »prebegnilo« skoraj 36 odstotkov volivcev LMŠ, 27 odstotkov volivcev SD in tudi skoraj 27 odstotkov volivcev Levice, pa tudi 19 odstotkov volivcev SAB. Zadržanost strank KUL do politične aktivacije Roberta Goloba torej ni brez podlage: poleg tega da iz bazena neopredeljenih pobira glasove, ki sta jih na prejšnjih volitvah dobila SMC in DeSUS, ki ju je na politično obrobje potisnila kolaboracija z Janšo in SDS, bi Golobova morebitna nova stranka del volivcev pobrala tudi strankam koalicije KUL.

Ob navedenih rezultatih se je treba zavedati, da je za večino volivcev Golob za zdaj neznanka, je predvsem upornik zoper Janeza Janšo, kar pri ljudeh zbuja simpatije. Pridobljeno podporo lahko torej tudi zlahka izgubi, če se obkroži z napačnimi ljudmi ali razkrije politična stališča, ki jih volilno telo zavrača.