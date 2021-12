Golob močno pred Janšo

Javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia: ne samo, da Robert Golob zdaj že močno prekaša Janeza Janšo, tudi njegova še neustanovljena stranka se je znašla na drugem mestu, rast pa nakazuje, da bi lahko prehitela SDS in se zavihtela na prvo mesto med vsemi strankami

Robert Golob na javni tribuni Bodi sprememba /

© Borut Krajnc

Agencija Ninamedia je pretekli teden izvedla javnomnenjsko raziskavo o moči novonastajajočih političnih skupin oziroma strank ter o odnosu volivcev do novih obrazov, ki so se v zadnjem času pojavili v strankarski politiki. To je bila že druga zaporedna meritev »novih obrazov« v dveh tednih, prvo je Ninamedia izvedla za časopisa Dnevnik in Večer, tokrat rezultate objavljamo v Mladini. Že ob prvi meritvi se je pokazalo, da anketiranci v Robertu Golobu, ki ga je vladna koalicija odstranila s položaja predsednika uprave družbe Gen-i, prepoznavajo močne mandatarske kompetence, saj se je nemudoma zavihtel na prvo mesto med izpostavljenimi imeni: kot najprimernejšega za premiera ga je navedlo 20,6 odstotka anketiranih, sledil mu je Janez Janša z 19,5 odstotka, nato pa Tanja Fajon z 11 odstotki, Marjan Šarec s 6,7 odstotka in Alenka Bratušek s 5,3 odstotka. Štirinajst dni kasneje se je položaj Goloba še okrepil. Ponovljeno vprašanje se je glasilo: Če bi lahko neposredno volili predsednika vlade, komu bi dali svoj glas? Golob je v tokratni meritvi dobil že 29,5 odstotka, sledi mu Janša z 19,1 odstotka, nato pa Tanja Fajon z 8,5 odstotka, Šarec s 6,3 odstotka in Matej Tonin s 4,4 odstotka.