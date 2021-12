Globoka država

Kako so na videz največji kritiki globoke države v SDS postali njeni glavni arhitekti

V mafijski državi, pišejo sociologi, pomembno vlogo igrajo tudi »mafijski posredniki«, ki delujejo kot nekakšna vez med nezakonitimi dejanji in oblastjo. Pogosto so to odvetniki. Franci Matoz je tudi odvetnik. Je še več kot to. Ne le, da zastopa predsednika vlade v vseh sporih, veliko je tudi indicev, da mu Janez Janša teh storitev ne plačuje. (na fotografiji na sojenju v zadevi Patria)

© Borut Krajnc

Minuli teden, po interpelaciji proti okoljskemu ministru Andreju Vizjaku, smo lahko gledalci po naključju v živo videli, kako deluje oblast Janeza Janše. Šlo je za nastop poslanke NSi Ive Dimic. Dimičeva je na začetku, ko so jo kamere snemale v živo, predstavila stališča svoje poslanske skupine. Nastopila je neodvisno in kritično do Vizjaka. NSi je izgubila zaupanje vanj, NSi Vizjaka ne more podpreti, »ne uživa več naše podpore«, je ponavljala. Ob približno enih ponoči, ko je bilo konec razprave, po kateri so se poslanci NSi glasovanja vzdržali in s tem dejansko Vizjaka podprli, pa je Dimičeva verjetno mislila, da je kamere več ne snemajo. Tedaj je šla k ministru Vizjaku, ga prijela za roko, ga potrepljala in se z njim slikala. Vsak pozoren gledalec je po tem razumel, kako prazne in nepomembne so bile njene besede nekaj ur prej in kako lojalna ali satelitska je sama s poslansko skupino NSi dejansko do Vizjaka oziroma do Janeza Janše.