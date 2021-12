Evropsko azilno pravo!?

Na poljsko-beloruski meji, pa tudi na številnih drugih zunanjih evropskih mejah azilno pravo ne obstaja več

Izgubljena družina na poljskobeloruski meji /

© Profimedia

»Ljudje na meji se znajdejo med dvema ognjema. Obtičijo na zaprtem območju na beloruski meji z EU, kjer trpijo lakoto in so izpostavljeni nepredstavljivi surovosti beloruskih sil, ki jih vedno znova silijo na Poljsko. Poljska vojska jih sistematično vrača. Obe strani igrata kruto igro s človeškimi življenji,« je pred dnevi dejala Jennifer Foster, raziskovalka organizacije Amnesty International za pravice beguncev in migrantov.