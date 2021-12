Kako se je hecal Kacin

Jelko Kacin, takrat še vladni govorec za covid-19, je januarja letos pred tiskovno konferenco, ne vedoč, da ga mikrofoni in diktafoni že snemajo, izjavil: "Pejmo se mal' hecat!" Takrat smo se državljani in državljanke spraševali, ali je to, glede na resno zdravstveno stanje in slabo epidemiološko sliko v državi, primerno.

Posnetku, ki ga je objavila Tiskovna agencija Morel, poobjavil pa Inštitut 8. marec, lahko še vedno prisluhnete na tej spletni povezavi (Facebook).

