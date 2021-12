Petkovi protivladni protesti se bodo nadaljevali vsaj do volitev

V Protestni ljudski skupščini so prepričani, da bo udeležba na prihajajočih volitvah izjemna in da je to zadnji mandat Janeza Janše

Član Protestne ljudske skupščine Jaša Jenull na petkovih protivladnih protestih

V Protestni ljudski skupščini, ki sodeluje pri petkovih protivladnih protestih, so nam pojasnili, da bodo s shodi nadaljevali vsaj do volitev. V času pred volitvami pa se bodo v povezavi z iniciativo civilne družbe Glas Ljudstva ponovno razširili tudi po celi Sloveniji. "Ker parlamentarna demokracija pri nas ne deluje več, seveda nimamo iluzij, da bi katerega izmed članov koalicije predčasno srečala pamet. Je pa zelo pomembno, da tudi na ulicah opozarjamo na vse nesprejemljive poteze s katerimi ta vlada postreže vsak teden, da v imenu 70 odstotkov populacije izrazimo odločno nasprotovanje in predvsem, da že zdaj mobiliziramo rekordno udeležbo na volitvah," so dejali petkovi protestniki in protestnice.

Po volitvah pa pravijo, da bodo prihodnji vladi dali nekaj časa, da začne z realizacijo zahtev Glasu Ljudstva, v kolikor pa se to ne bo zgodilo ali pa bo vlada delovala v nasprotju z interesi ljudstva, pa se bodo "zagotovo ponovno podali na ulice". Prepričani so, da bo udeležba na volitvah izjemna in da je to zadnji mandat Janeza Janše.

"Zagotovo prihodnja vlada ne bo idealna pričakujemo pa, da bo imela veliko več posluha in spoštovanja do ustave, vladavine prava, svobode medijev in civilne družbe in da bomo posledično manj pogosto tudi na ulicah."



Protestna ljudska skupščina

Kot poudarjajo iniciativa Glas ljudstva ni zastavljena zgolj do prihajajočih parlamentarnih volitev, temveč se bo nadaljevala tudi med županskimi, predsedniškimi volitvami in še naprej. "Natančno bomo spremljali vse poteze vlade, ministrstev in posameznih področij ter neusmiljeno opozarjali na vse morebitne sporne prakse ali kršitve predvolilnih zavez; preko spletne strani družbenih omrežij, komunikacije z mediji in tako naprej," so opozorili. "Zagotovo prihodnja vlada ne bo idealna pričakujemo pa, da bo imela veliko več posluha in spoštovanja do ustave, vladavine prava, svobode medijev in civilne družbe in da bomo posledično manj pogosto tudi na ulicah," so še dodali.

"Vse, kar jim preostane, je vladanje s policijsko represijo, deljenje kazni, grožnje, laži in osebni napadi. Vendar pa se čas strahovlade neizogibno izteka."



Protestna ljudska skupščina

Glede ponedeljkove umetniške instalacije Paviljon demokracije (platna, ki je pred parlamentom ponazarjal policijsko nasilje) pa so dejali, da je Državni zbor, namesto, da bi predstavljal ljudstvo, "ugrabila peščica posameznikov, ki so izdali ustavo, vladavino prava in predvsem svoje volilce". "Vse, kar jim preostane, je vladanje s policijsko represijo, deljenje kazni, grožnje, laži in osebni napadi. Vendar pa se čas strahovlade neizogibno izteka," so dodali v Protestni ljudski skupščini, ki bo danes in vse naslednje petke vsaj do volitev vztrajala na Trgu republike v Ljubljani ter opozarjala na sporne poteze (zaenkrat še Janševe) vlade.