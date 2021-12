Ko je bil intervju prevelik za Mišo Molk

NAJBOLJ BRANO V LETU 2021

Decembra je Stanka Prodnik pisala o intervjuju Miše Molk z igralko Mio Skrbinac na TV Slovenija. "Ne vemo, kaj je Mišo Molk vodilo k temu, da je v studio povabila igralko in žrtev spolnega napada Mio Skrbinac. Morda se je z njo (najprej) celo solidarizirala, morda se ji je zdelo razkritje spolnega nadlegovanja profesorja Matjaža Tribušona, ki sicer še čaka sodni epilog, žgečkljiva in televizična tema. Izpovedi žrtev so nekaj, kar ima gledanost, odmevnost, odkrivanje družbenih temnin je nekaj, čemur se gledalci ne znamo upretii," je zapisala Prodnik.

Intervju si še vedno lahko ogledate na tej povezavi >>

CELOTEN ČLANEK JE NA VOLJO NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>