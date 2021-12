Intelektualne lastnine ne damo!

Danes je nov dan

V Afriki je cepljenega manj kot 10 % prebivalstva. Farmacevtska industrija vztraja pri retoriki, da cepiva zoper covid-19 lahko proizvaja le peščica podjetij, a po poročilih HRW jih je sposobnih proizvajati več kot sto po vsem svetu, vključno z osmimi afriškimi.

Afrika se mora že od začetka pandemije zanašati na miloščino t. i. razvitih držav in njihovih donacij cepiv, ki pogosto prispejo tik pred iztekom roka uporabnosti. Program COVAX je nov sinonim za neučinkovitost. Rešitev je drugje: BioNTech, Moderna in Pfizer bi lahko prenesli svoje tehnologije v Afriko, a podjetja želijo popoln nadzor in se oklepajo svoje intelektualne lastnine, s katero lahko tržijo milijarde še naslednjih nekaj let.

Zahodne vlade, ki so ta podjetja tudi financirale, bi lahko prisilile farmacevtske gigante k delitvi njihovih tehnologij, toda tega niso, po vsej verjetnosti pa tudi ne bodo storile. Kot da je tudi njim v interesu – kapital.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.