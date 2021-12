Ihan: »Ta epidemija je daleč od tistih, ki so povsem razbile civilizacijsko smer«

IZJAVA DNEVA

"Epidemija, kakršno doživljamo, je daleč od tistih, ki so v zgodovini povsem razbile življenje in civilizacijsko smer. Sedanja epidemija je samo okrušila nekaj civilizacijske glazure, ki nas z odsevanjem lastne optimistične podobe rešuje pred pogledom na krhkost, ki je del našega bitja. Pogled skozi okrušeno glazuro je zato v nekaterih sprožil jezo in obtoževanje mnogih, ki naj bi bili 'krivi' za razpokano glazuro civilizacijskega občutka varnosti, udobja, zagotovljenih pravic. Iz istega ogorčenja so v šestem in štirinajstem stoletju začeli 'iskati' in pobijati krivoverce, čeprav je vse skupaj zakuhal banalen vulkan na drugem koncu planeta."

(Imunolog Alojz Ihan o tem, da je epidemija covid-19 samo okrušila nekaj civilizacijske glazure; via Delo)