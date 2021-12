»Tako si Janševa SDS zagotavlja glasove«

IZJAVA DNEVA

"Janša in njegovi partnerji načrtujejo na videz zapleteno, a v resnici jasno razvidno preobraženje piramide znanja. Poteka sporen razpis za podelitev koncesij zasebnim visokošolskim zavodom, med drugim za študije medijev in novinarstva. Napoveduje se poseg v avtonomijo fakultet, ki bi lahko – v skrajnem primeru – privedel do razpada ljubljanske univerze. Koalicija ustanavlja javno univerzo v Novem mestu in iz javnih sredstev namenja financiranje visoki šoli Grm v Novem mestu. Ta je osebni projekt kmetijskega ministra Jožeta Podgorška. Tako si Janševa SDS zagotavlja glasove, ki jo vzdržujejo na oblasti, hkrati pa krepi svojo ideološko bazo in v ozadje potiska kritično akademsko skupnost."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger o tem, da je vladni koaliciji pod vodstvom Janeza Janše uspelo poseči še v eno od sfer, ki si jih skuša podrediti; via Dnevnik)