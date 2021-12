»Iz zgodovine bi se lahko marsikaj naučili, a smo slabi učenci«

IZJAVA DNEVA

"Iz zgodovine bi se lahko marsikaj naučili, a smo slabi učenci. Kar zadeva ponavljanje, klasičnega ponavljanja ni, okoliščine so vselej drugačne, ostajajo pa podobni vzorci obnašanja, ki privedejo do rezultatov. Določeni družbeni procesi in pojavi so stalnica našega razvoja, govorim o imperialističnih prizadevanjih do migracij. Zato se nam zdi, da se srečujemo s pojavi in dogodki, ki so zelo podobni preteklim, to drži."

"Generalno pa je največja težava, da pri razumevanju in povezovanju sedanjosti ter preteklosti delamo dve precejšnji napaki. Dogajanje v preteklosti prepogosto merimo z današnjimi vatli in okoliščinami. Vrednotenje svetovnega nazora v preteklosti in nacionalne identitete iz današnje perspektive ne pije vode. Hkrati pa lahko delamo nasprotno napako, ki je v istem kontekstu, včasih preveč zanemarjamo dejstvo, da se ljudje nismo bistveno spreminjali, osnovna gonila človeka ostajajo praktično nespremenjena. Tako kot nekoč tudi danes obstajajo pohlep, maščevanje, svetle in temne plati človekove narave."

(Zgodovinar in glasbenik Tone Kregar v intervjuju za podkast Številke na MMC RTV Slovenija o tem, da dogajanje v preteklosti prepogosto merimo z današnjimi vatli in okoliščinami)