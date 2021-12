»V družbi z nezaupanjem v politični sistem upada tudi vera v znanost«

IZJAVA DNEVA

"Kako razumeti, zakaj danes kljub dosežkom medicinske znanosti ali morda ravno zaradi njih, v družbi z nezaupanjem v politični sistem upada tudi vera v znanost, še več, da smo priča uporu proti njej? Na valovih populističnega nezaupanja do znanosti sicer prednjači skrajna desnica, vendar jim pri tem občasno pomagajo tudi iz radikalne levice. Na eni strani se znanstveniki bojijo, da bo širjenje nezaupanja do znanosti pripeljalo do zatona zahodne civilizacije, medtem ko se na drugi strani nasprotniki lockdowna in covidni skeptiki bojijo, da bodo znanstveno programirani posegi zatrli individualne svoboščine, oropali ljudi za svobodo in suverenost ter na koncu še za telo."

(Sociolog Rudi Rizman o tem, da se znanstveniki bojijo šrjenja nezaupanja do znanosti; via Sobotna priloga Dela)