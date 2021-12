»Državi je v interesu, da ima reveže«

IZJAVA DNEVA

"Sistem ne rešuje stvari tam, kjer bi jih moral že v osnovi. Torej pri prihodkih ljudi, ki so tako nizki, da se enostavno prej ali slej mora zgoditi tragedija. In deložacije so zagotovo hude osebne travme in tragedije. Državi je v interesu, da ima reveže, tako ima maso ljudi, ki je popolnoma neaktivna, to ni kritična masa. Naši politiki, ne glede na to, za katero vrsto gre, so predvsem od velike krize 2008 oziroma leta 2013, ko se je izrazila pri nas, ugotovili, tako kot sedaj z epidemijo, da je to zelo dober inštrument za obvladovanje mase, da se s tem ne doseže neke kritične točke."

(Boris Krabonja, vodilna sila društva Up-ornik, o tem, da je državi v interesu, da ima maso ljudi, ki je popolnoma neaktivna; v intervjuju za Večer)