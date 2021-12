Vesel božič!

Danes je nov dan

Božič je eden največjih, če ne največji krščanski praznik, ki obeležuje Jezusovo rojstvo, a morda je še bolj kot to – družinski praznik. Ne glede na to, ali smo religiozni ali ne, se za božič odpravimo domov, se obkrožimo z bližnjimi, se obdarujemo in praznično pogostimo.

Hkrati je božič vsako leto tudi priložnost in opomin, da preštejemo svoje blagoslove in privilegije ter sočustvujemo s tistimi, ki imajo manj sreče. Božični čas ne prinaša le zapravljanja denarja v trgovinah, ampak tudi njegovo porabo za dobrodelne namene in akcije.

Gre za tipičen slovenski kavelj 22: solidarnost in pomoč sta ganljivi in inspirativni, dejstvo, da pa se mora vedno več ljudi zanašati nanju, pa nadvse problematično. Nevladne organizacije pogosto opravljajo delo državnih institucij, ljudje z donacijami lastnih sredstev pa predstavljajo neke vrste socialni korektiv. Nihče ne bi smel biti v situaciji, ko mora biti hvaležen za pomoč pri osnovnem preživetju; slednje bi mu morala zagotoviti socialna država.

