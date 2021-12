El pueblo unido

Danes je nov dan

Naši predstavniki oblasti mnogokrat leporečijo o dialogu in enotnosti, v isti sapi pa iz partikularnih in pritlehnih vzgibov vnašajo razdor med nas. Da le ostanejo na oblasti, so pripravljeni storiti vse; integriteta se je umaknila pohlepu, kolektivizem individualizmu.

Po mnenju turške novinarke in pisateljice Ece Temelkuran moramo na novo osmisliti solidarnost, saj smo zaradi umetno ustvarjene polarizacije izgubili voljo do skupnostnega življenja, ki predstavlja steber vsake družbe. V spomin si moramo priklicati motivacijske skupnostne momente, kjer smo bili mi in naš glas pomembni ter smo se skupaj lahko uprli škodljivim politikam, kot je bila npr. novela zakona o vodi.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da delo vlade kot neuspešno ocenjujeta dobri dve tretjini vprašanih, a kljub temu ostajamo sužnji politikov brez legitimnosti. Če si drznimo verjeti v boljšo prihodnost, lahko tudi storimo vse, kar je v naši moči, da jo bomo dosegli. Z apatijo in črnogledostjo bomo le ostali, kjer smo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.