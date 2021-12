Srečno 2022!

Mladina vam želi vse dobro v novem letu!

Uredništvo in sodelavci Mladine vam želimo prijetno silvestrovanje, brezskrben ponovoletni počitek in vse dobro v letu 2022! Zadnja letošnja številka Mladine je že v prodaji, prav tako posebna številka o lovu na čarovnice v Sloveniji in po svetu. Se beremo!

Novoletna čestitka je delo ilustratorja Zorana Smiljanića.