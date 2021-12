V Ljubljani na silvestrovo ekološki ognjemet

Silvestrovanj na prostem tudi letos ne bo

Ognjemet v Ljubljani

Na silvestrovo bo ob polnoči v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu. Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v barvi Ljubljane - zeleni in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami. Silvestrovanj na prostem pa tudi letos ne bo, so zapisali v Turizmu Ljubljana.

Poleg praznično okrašenih ulic trgov in desetih smrek so obiskovalcem na ogled jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti na Gallusovem nabrežju, lahko pa okrasijo tudi katero od Zelenih dreves v mestnem jedru, saj bodo po koncu praznične okrasitve lepo ohranjene okraske podarili družinam v stiski in otrokom v počitniških domovih preko humanitarnih programov ZPM Ljubljana Moste-Polje.