FOTOGALERIJA: Spopadi med protestniki in policijo

Včerajšnji protest tudi v znamenju nasilja

© Luka Dakskobler

Včeraj se je pred parlamentom in na Trgu republike zbrala skupina protestnikov, ki so nasprotovali predlogu desetega protikoronskega zakona (PKP10) o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19.

Shod je sprva potekal mirno. Policisti so nato protestnike pozvali, naj zapustijo ograjeno območje Trga republike, nekateri protestniki pozivom niso sledili, nato je prišlo do prerivanja med policisti in delom protestnikov.

Med protestniki je bil tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je letošnjo jesen večkrat pozivala k udeležbi na sredinih protestih, na katerih so pozivali proti ukrepom PCT in za odstop Janševe vlade. Resni.ca je na Facebooku tudi tokrat pozivala k udeležbi na protestnem shodu.

Več utrinkov v fotogaleriji Luke Dakskoblerja, Gašperja Lešnika in Janeza Zalaznika spodaj.