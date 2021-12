»Vizjak je ob interpelaciji zatajil Boga in ugotovil, da šteje dejanje, ne beseda«

IZJAVA DNEVA

"Ob razkritju svojih rabot se je Vizjak zatekel k bogaboječi frazi 'naj vrže kamen, kdor je brez greha', toda ob interpelaciji je nenadoma zatajil Boga in ugotovil, da šteje dejanje, ne beseda. Ne beseda? Ne najprej je bila beseda, ne beseda Gospodova, ne mož beseda, ne beseda je meso postala, ne beseda loči človeka od živali, ne beseda šla je do srca, ne žal beseda? Torej dejanje? SSKJ: brezglavo uresničenje volje, nepremišljeno dejanje, nasprotje med besedami in dejanji, tj. nevarno, sovražno početje? A je hotel torej povedati, da v vladi in ministrstvih sploh ne razmišljajo (ker mišljenje zunaj besed ni možno), ampak se dan za dnem valjajo po tleh, se mikastijo, si tiskajo denar, zakopavajo zaklade, vadijo streljanje in kopljejo rov pobega za primer, če ljudstvo navali?"

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o interpelaciji okoljskega ministra Andreja Vizjaka; via Dnevnik)