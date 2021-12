Zibelka in grobnica neoliberalizma

Danes je nov dan

Odmevna zmaga Gabriela Borića v Čilu je pomembna tudi za globalno levico. Po kolapsu grške Sirize bo neoliberalizem ponovno dobil častivrednega nasprotnika, ki se bo poskušal v najbolj razviti južnoameriški državi postaviti po robu zgrešenim idejam, ki so v štiridesetih letih pustošenja pripeljale do nevzdržne neenakosti.

Vzpodbudno je, da Borić ne bo postal najmlajši in najbolj progresiven čilski predsednik po Allendeju po naključju. Njegova zmaga je namreč kulminacija skoraj dve leti trajajočih protestov in družbenih vrenj. Da si Čilenci res želijo konkretnih sprememb, so pokazali tudi z odločitvijo o pisanju nove ustave.

Edinstvena priložnost pa je seveda tudi velik izziv, saj kapital ne bo mirno dopustil, da Čile postane svetilnik demokratičnega socializma. Če bi bil še živ, bi bil Mark Fisher gotovo navdušen, da njihov nov predsednik citira njegova dela. Fisher je v Čilu ravno zaradi njegove unikatne zgodovine videl potencial za preboj postkapitalistične družbene zavesti.

