Kardinal kot mefisto

Franc Rode razmišlja o povratku v Slovenijo

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Predsednik republike je odlikoval kardinala Franca Rodeta z zlatim redom za zasluge, pri tem je omenil njegovo življenjsko delo in zasluge pri osamosvojitvi Republike Slovenije, njeni uveljavitvi v svetu ter njegovo spodbujanje kulture medverskega dialoga. Toda dan pred tem je novinar Dejan Karba za Svet24 kardinala opisal kot mefista, ki je nekoč zlorabljal mladoletnico. Kontrast med podobo nadvse zaslužnega človeka in nekoč v Delu podrobno opisano življenjsko epizodo kardinalovega prijateljevanja z mlado punco, bi težko bil večji. Rode je sicer ta odnos večkrat potrdil in ga opisal kot zgodbo med Črtomirjem in Bogomilo …

Novinar Dela je leta 2012 razkril, da obstaja v tujini živeča oseba po imenu Peter Stelzer, ki išče svojega pravega očeta. Njegova mati Breda Petek, kasneje poročena Stelzer, mu je namignila, da je kardinal zelo verjetno njegov oče, toda Peter je njem naletel na čvrsto zaprta vrata. Toda ker je vztrajal pri testu očetovstva, so ga ob pristanku obeh izpeljali v Nemčiji, saj slovenskim medicinskim ustanovam ni zaupal. Test je bil na koncu negativen in za Petrom se je po njem izgubila vsaka sled, saj za medije ni bil več dosegljiv. Karba se je hitro znašel pred dvema pritiskoma: že takoj po objavi zgodbe so ga skoraj odpustili z Dela, kasneje pa ga je kardinal tudi tožil. Ob Pahorjevem odlikovanju so v časopisu Svet24 spomnili na omenjeno afero in celo zapisali, da je Rode mladoletnico spolno zlorabljal: »Največja afera, v katero je bil vpleten Rode, pa zagotovo sega v čas njegovega kaplanovanja v Celju, od koder je moral po prometni nesreči z mladoletno Bredo Petek oditi. A se je, kot je pred leti pisalo Delo, na Jožefov hrib, kjer je z babico živela Breda, ki sta ji kot trinajstletnici umrla oba starša, vračal. Delo in številne priče trdijo, da je Rode mladoletnico tudi spolno zlorabljal, o čemer je Breda, poročena Stelzer, pred leti spregovorila tudi za Delo oziroma za takratnega Delovega novinarja Dejana Karbo, ki je danes naš sodelavec.«

Karba o Rodetovih zlorabah

Za isti časopis je Karba ponovil svoja poprejšnja stališča in ob tem uporabil zelo močne izraze. Za komentar se je odločil, ker ga kardinal več sodno ne preganja, zlorabo mladoletne Brede pa je označil za največjo črno piko slovenske Cerkve in njenega povzročitelja ocenil kot mefista: »Tanja Breda Stelzer, pred leti sem bil na njenem pogrebu, je bila ženska z oropano dušo. Vse to, kar grozljivega ji je storil ta v klerika preoblečeni mefisto, je zagotovo odromalo z njo v grob, a drobce te neprijetne zgodovine mi je vendarle uspelo ujeti, posneti, zapisati… Ker je Rode po letu dni umaknil tožbo zoper mene, s katero je nepremišljeno planil name in na moje tekste, ki so zgolj plastično orisovali dogajanje na Jožefovem hribu in dogajanje, ki je sledilo kasneje, lahko danes, ker v Sloveniji za isto stvar ne moreš dvakrat tožiti, povsem mirno ponovim vse, kar sem takrat zapisal, a za to verjetno nimate prostora. Zato bom vse skupaj strnil v zgolj dva stavka: Izmed vseh prestopkov duhovnikov, s katerimi se srečuje Cerkev na Slovenskem, je Rodetovo psihično in fizično zlorabljanje takrat mladoletne sirote zagotovo največja sramota, največja črna pika naše Cerkve. Še bolj neverjetno in zavržno pa je, da je morala ta žrtev prej, preden bi se ji kdorkoli opravičil za surove posege v njeno osebnost, umreti.«

Afero sem podrobneje spremljal in analiziral načine medijskega poročanja, sploh v luči izmišljene pravice do zasebnosti v odnosu do javnega interesa, neženirane obrambe kardinala s strani dela novinarskega ceha, pa tudi v kontekstu politizacije tega primera. Dejstvo je, da Karba nikoli ni zapisal, da je Peter Stelzer kardinalov sin, ampak zgolj, da ta išče svojega očeta. Zagovarjati tezo, da nas zasebnost najvišjega cerkvenega dostojanstvenika ne rabi zanimati, je z vidika novinarske etike bila nevzdržna, številni pa so se ob dogajanju spraševali predvsem, ali je medijska objava domnev o očetovstvu, ki jih je sprožal Stelzer, res bila profesionalno dopustna in upravičena. Vendar je že takrat svoje obtožbe novinar usmerjal tudi v možno zlorabljanje dekleta, na kar je spomnil ob podelitvi državnega odlikovanja.

Nasprotoval džamiji, zdaj odlikovan za medverski dialog

V Svetu24 tudi sicer niso bili preveč prizanesljivi do kardinala. Citirali so njegovega sobrata lazarista, ki je Rodeta na kratko orisal takole: »Vzvišen, samovšečen, aroganten.« Da se je večkrat postavil celo nad papeža Frančiška, svojega znanca iz argentinskega Buenos Airesa, ker da ga motijo papeževi govori o socialni pravičnosti, so še dodali. Obenem naj bi kardinal zaostril odnos s civilno družbo v Sloveniji, Cerkev pa je porinil na pot plenilskega kapitalizma. Že Jure Trampuš je pred dnevi v Mladini spomnil, kako deplasirano je Pahorjevo odlikovanje za medverski dialog, saj je Rode znan po svojih izključevalnih stališčih, predvsem do islama. Tudi v času, ko je bil ljubljanski nadškof in so si pripadniki muslimanske vere želeli džamijo, je temu nasprotoval. Ob zlatem redu sta srebrni red za zasluge prejela škof Geza Filo, za k strpnosti usmerjeno vodenje Evangeličanske cerkve v Sloveniji, in mufti Nedžad Grabus – za vodenje Islamske skupnosti. Predstavniki pravoslavnih cerkva so iz neznanega razloga očitno ostali praznih rok.

In zdaj, ko je prejel odlikovanje, kardinal razmišlja o povratku v Slovenijo. Še sreča, da ga odlikovanje ni doletelo zaradi prizadevanj po miru, kajti za RTV Slovenija je v svojem znanem slogu nekoga, ki velja za netilca sovraštva, v predsedniški palači hitel pomiriti narod: »Ne bojte se, ne bom delal nobenih nemirov tukaj.«

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**