Aktivistka, ki je skupaj s prijateljicami in prijatelji premagala Janeza Janšo

OSEBNOST LETA: Nika Kovač

Nika Kovač, aktivistka, direktorica Inštituta 8. marec, protestnica, borka, ženska, ki želi ustvarjati boljšo skupnost, boljši svet.

© Borut Krajnc

Predsednik vlade se je sredi decembra odločil pisati vsem državljanom Slovenije. Bilo je nekaj dni pred začetkom cepilnega tedna, ki naj bi nas odrešil. Janez Janša pa je v zanj nenavadno prijaznem, spodbudnem tonu nagovarjal ljudi, naj se vendarle cepijo. Lepo, a kar nekaj mesecev prepozno. Poleg tega Janša ne bi bil Janša, če tega pisma ne bi poslal na sporen, morda celo nezakonit način. Vsa pisma, ki so priletela v poštne nabiralnike državljanov, so bila naslovljena z imeni in priimki.