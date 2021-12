Zgled v Evropi

Evropsko sodišče za človekove pravice slovensko ustavno sodišče postavilo za zgled odločanja med epidemijo

Ustavna sodnica dr. Katja Šugman Stubbs

© Uroš Abram

Predsednik vlade Janez Janša, drugi visoki predstavniki vlade in SDS so v zadnjem letu krivdo za širjenje virusa in presežne smrti večkrat pripisali ustavnemu sodišču. To se stopnjuje predvsem, kadar ustavni sodniki odločijo, da je kateri izmed vladnih ukrepov za spoprijemanje z epidemijo neustaven. Ravnanje ustavnih sodnikov ti predstavniki oblasti vztrajno opisujejo kot politično, kot sodelovanje s političnimi nasprotniki SDS pri rušenju vlade in podobno.