Črni baloni za kardinala

Odlikovanega Rodeta so pred predsedniško palačo pričakali protestniki

Janez Cerar in skupina protestnikov pred predsedniško palačo

V torek ob desetih dopoldne se je na Erjavčevi ulici pred palačo predsednika republike zbrala skupina protestnikov s črnimi baloni v rokah. Na takšen način so protestirali, ker je predsednik republike Borut Pahor z zlatim redom za zasluge odlikoval nekdanjega ljubljanskega nadškofa in kardinala Franca Rodeta. Šlo naj bi za človeka, ki je pripomogel k mednarodni uveljavitvi Slovenije, ki je spodbujal verski dialog in ki ga je vseskozi vodila »skrb za usodo slovenskega naroda«.

Zaradi časti, izkazane Rodetu, so protestirali podporniki in ustanovitelji Zavoda Dovolj.je, ki poskuša pospešiti reševanje vprašanja spolnih zlorab v katoliški cerkvi in preprečevanje teh. Zavod je uspešen le deloma. Katoliška cerkev na Slovenskem v resnici danes dejavneje preganja pedofilijo med duhovniki, kot jo je v času, ko je ljubljansko nadškofijo še vodil Franc Rode, a vse skupaj je daleč od odkritega dialoga, razprave, preprečevanja in preiskovanja zlorab, daleč od tega, kar spodbuja papež Frančišek.

Letos je bil tako iz duhovniškega stanu dokončno odslovljen duhovnik mariborske nadškofije Anton Kmet, ker je bil pravnomočno obsojen spolne zlorabe mladoletne osebe. Laizacija je najhujša cerkvena kazen, a Anton Kmet je v zaporu nekaj časa sedel že leta 2011, pa je bil kasneje še naprej duhovnik. Zdaj je bil torej obsojen še v nekem drugem primeru. Ob tej novici so novembra v Zavodu Dovolj.je izrazili podporo in spoštovanje žrtvam spolnega nasilja, spoštovanje so izrekli cerkvenim organom, ki so vendarle odslovili duhovnika, vendar hkrati dodali, da zahtevajo »ustanovitev neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj katoliške cerkve v Sloveniji in posredovanje Svetega sedeža v naši krajevni cerkvi«.

Janez Cerar je lazarist – zdaj deluje v celjski škofiji – in prvi slovenski duhovnik, ki je javno razkril, da je bil nekoč žrtev zlorabe. »Franc Rode vsekakor ni človek, ki bi odražal medverski dialog. Hkrati na svetovni ravni pooseblja imperialno cerkev, cerkev v dvorcih, tisto, proti kateri se tako zelo bori papež Frančišek. Predvsem pa je Rode s svojim delovanjem zaznamoval katoliško cerkev pri nas, in to za dolga, dolga leta,« pravi Cerar. V času, ko je ljubljansko nadškofijo vodil Franc Rode, je cerkev pedofilijo želela pomesti pod preprogo, pa tudi kasneje je Rode kot častitljivi kardinal o pedofiliji v katoliški cerkvi govoril kot o »statistično zanemarljivem pojavu«, pedofilske dogodke pa je označil za »nekakšne avanture«. »Razen dveh novih slovenskih škofov, ki dajeta znamenja upanja, da bosta dejavneje preganjala pedofilijo med duhovniki, ostali pri nas ali cincajo ali pa popolnoma blokirajo naše pobude. Tako je denimo v ljubljanski nadškofiji. Pohvaliti moram le celjskega škofa Maksimilijana Matjaža in novomeškega škofa Andreja Sajeta,« še pravi Cerar. Andrej Saje je nekoč vodil Komisijo za pomoč pri reševanju problemov spolnih zlorab v katoliški cerkvi na Slovenskem, na začetku je bil neroden, neodločen, predvsem pa so njegove pobude pogosto naletele na gluha ušesa. Kasneje je bil degradiran in odstavljen s tega in še kakšnega drugega položaja.

Zadovoljni in odlikovani Franc Rode

© Borut Krajnc

»Te dni naj bi izšla knjiga spominov Franca Rodeta, želim si res poglobljene analize njegovega dela in stvari, ki jih je storil,« še pravi Janez Cerar, ki je že nekaj let kritičen do katoliške cerkve na Slovenskem. Po njegovem je ta vse bolj samozadostna, celo bolna. Sklicuje se predvsem nase, ne potrebuje, zavrača druge, je cerkev, ki pozablja na ljudi, cerkev, ki se ne želi odpreti. Črni baloni, ki so se pojavili na Erjavčevi, so torej protest proti imperialni cerkvi, proti vsakovrstnim zlorabam »in tudi protest proti človeku, ki je katoliško cerkev v Sloveniji potisnil v primeže lobijev«.

Črne balone so v rokah prvi nosili čilski katoličani, ko so leta 2015 protestirali proti imenovanju Juana Barrosa Madrida za škofa škofije Osorno. Juan Barros Madrid je dobro poznal zgodbe o spolnih zlorabah, vendar jih je prikrival. Tudi protest s črnimi baloni je povzročil apostolsko vizitacijo, vatikansko preiskavo o dogajanju v Čilu.

»Krajevna cerkev v Sloveniji je bolna – prikrivanje spolnih zlorab pa je eden od vzrokov te bolezni. Potrebujemo, tako kot krajevna cerkev v Čilu, apostolsko vizitacijo?« se še sprašujejo v Zavodu Dovolj.je.