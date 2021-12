Kje se skriva minister Tonin?

Izogibanje vprašanju

Matej Tonin

© Arhiv Mladine

»Minister za obrambo Matej Tonin bo odgovoril na vprašanje Violete Tomić v zvezi z vlogo Slovenske vojske pri polaganju vencev kolaborantom z nacističnim okupatorjem ob dnevu spomina na mrtve na Žalah. Ugotavljam, da ministra ni,« je pred tednom na seji državnega zbora dejal njegov predsednik Igor Zorčič, nato pa je poslanka Levice, ki je obrambnemu ministru postavila to vprašanje, dodala, da Tonin manjka že drugič. »In kot vidim, se tudi opravičil ni za svojo odsotnost na tej seji državnega zbora. Moje vprašanje ima že mesec dni,« je opozorila. Violeta Tomić je zato (neuspešno) predlagala, naj sejo prekinejo zaradi »ministrove neupravičene odsotnosti«, in na naslednji zagotovijo, da bo prisoten in bo končno odgovoril na vprašanje. »Moj proceduralni predlog je, da prekinete sejo in poiščete ministra,« je vztrajala.