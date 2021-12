Je dovoljen silvestrski poljub?

Danes je nov dan

Jutrišnje praznovanje prehoda v novo leto bo zaradi omikrona mirnejše kot običajno. Javnih praznovanj ne bo, doma pa se lahko, kot že za božič, družimo osebe iz največ treh gospodinjstev.

Sicer pa so veljavni vladni ukrepi podobno konfuzni, kot smo vajeni še iz časov policijske ure in prepovedi prehajanja občinskih mej. Denimo: ne glede na morebitno izpolnjevanje pogoja PCT se niti doma niti v naravi ne smemo družiti z ljudmi, ki niso iz našega gospodinjstva. Ob izpolnjevanju pogoja PCT pa lahko z njimi popijemo pijačo ali pojemo večerjo v gostinskem obratu. Ampak le, če bomo sedeli. Dovoljeni so celo protesti. Ampak le, če so prijavljeni, pri čemer je dolžnost organizatorja, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT.

Vladnih nebuloz se je v času (ne)razglašene epidemije nabralo že toliko, da jim nihče več ne posveča pozornosti. Itak ni dovolj inšpektorjev, ki bi preverjali spoštovanje pravil, prav tako pa policija ne sme vstopiti v naš dom, da bi preverila, ali nimamo morda kakega obiska.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.