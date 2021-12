Janša: »Zelo verjetno se bo treba znova odpovedati nekaterim svoboščinam«

Predsednik vlade Janez Janša je v pogovoru za TV Slovenija ob koncu leta med drugim spregovoril tudi o aktualnih epidemioloških razmerah. Intervju je vodil stranki SDS naklonjeni novinar Jože Možina, kar je v prispevku izpostavil in problematiziral tudi Boris Vezjak. Janša je med drugim dejal, da so "zelo verjetno pred nami dnevi in tedni najvišjih številk okužb", s tem pa težki tedni, ko se bo "zelo verjetno treba ponovno odpovedati nekaterim svoboščinam".

Kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih, mesecih? Janša je dejal, da čeprav smo v prazničnih časih, težko reče, da smo na koncu. "Nasprotno, zelo verjetno so pred nami dnevi in tedni najvišjih številk okužb, kar zadeva okužbe v času pandemije covida. Upam, da ne tudi najvišjih številk, kar zadeva zasedenost zdravstvenih kapacitet in tiste najbolj drastične posledice te bolezni. Nekaj smo se vendarle kot človeštvo, kot skupnost naučili, kar zadeva ravnanje ali pa upiranje tej bolezni. Zagotovo pa so pred nami težki tedni. Težki tedni, ko se bo zelo verjetno treba znova odpovedati nekaterim svoboščinam. Ukrepi, ki se sprejemajo drugod po Evropi, kjer je ta različica koronavirusa oziroma omikron postal prevladujoč, so ukrepi, ki jih človeštvo pozna, ne zato, da se epidemija zaustavi, ampak zato, da se širjenje upočasni. Zaustaviti je ne moremo. To vemo. Moramo jo pa upočasniti, sicer preveliko število okužb naenkrat povzroči preveliko število obolelih, preveliko število tistih, ki potrebujejo tudi intenzivno nego. Te kapacitete so pa povsod po svetu, ne samo v Sloveniji, omejene. Se pravi, če je pritisk naenkrat prehud, potem sistem začne razpadati in seveda ljudje umirajo tudi zaradi drugih stvari, ne samo zaradi covida, in temu se je treba na vsak način izogniti, in zato ukrepi, ki jih nihče ne mara, še najmanj vlada, ki potem nosi vso odgovornost in ves gnev za to, ker jih je pač morala sprejeti," je odgovoril.

O obetu obveznega cepljenja proti covidu-19 Janša ni bil jasen. Je pa ob tem spomnil na odločbe ustavnega sodišča, ki je nekatere dosedanje ukrepe razveljavilo. "Ne trdim, da so bile vse odločbe ustavnega sodišča neutemeljene, daleč od tega, če pa primerjamo to, kar so delale druge države s podobnimi političnimi sistemi in ureditvami (...) potem vidimo, da so naše roke močno zvezane," je navedel.

Glede hudega zadolževanja države je dejal, da je šel ta denar "ljudem in gospodarstvu". Janša je prepričan, da "smo ukrepali v redu", pri tem pa v precej nedomokratičnem duhu obžaloval, da je morala vladna koalicija "za vsak ta paket posamično zbirati glasove v državnem zboru".

"Pri varovanju človeških življenj se je Slovenija odrezala slabše," je dejal Janša in dodal, da je "veliko ljudi umrlo v domovih za starejše, kjer so bili pogoji takšni, da se enostavno ni dalo narediti ločenih con".

Odgovornost za nizko precepljenost proti covidu-19 pa je znova pripisal kar medijem, ki so po njegovem "sledili opozicijskemu nasprotovanju ukrepom ter mnenju dveh odstotkov stroke "in "se je ta razklanost pri vsakem ukrepu potem prenesla v javno sfero". "To je šlo mesece in mesece naprej, šele v zadnjem času se je to malo popravilo," je dodal.

Možina je Janši med drugim dejal sledeče: "Vi veljate za takega racionalnega človeka. Nekateri pravijo še preveč. Pa je bilo kdaj med to epidemijo dejansko tudi vam težko, vas je zelo skrbelo in prizadelo?" Janša pa mu je odgovoril, da ga še vedno skrbi. "Prizadelo me je velikokrat, ko mi je recimo žena razlagala, ko je prišla nekoč sredi dneva iz nočne izmene, iz prejšnjega dne, ki se ni končal ob šestih ali ob sedmih zjutraj. Razlagala mi je, kako so intubirani tudi mladi ljudje, bistveno mlajši od mene ali pa od nje tudi. Vsak je sicer imel običajno še kakšno stransko bolezen, ampak takih je na sto tisoče, ki imajo še kako drugo bolezen v Sloveniji in bi lahko živeli še desetletja. Tukaj pa je umrl, recimo. Vsaka taka smrt, še posebej zdaj, ko je na voljo cepivo, na neki način prizadene, je nepotrebna. Vedno se je treba vprašati, kaj bi se še dalo narediti za to, da do tega ne bi prihajalo," je odgovoril premier.

Na vprašanje voditelja, koliko "nas stane to proticepilsko gibanje", pa je premier odgovoril, da "vsak, ki potrebuje intenzivno nego ali pa umetno predihavanje, zelo veliko stane slovenski zdravstveni sistem". "Ko to združimo, deset, 20 ali pa 1000, dobimo gromozanske številke. Bistveno večje, kot so stroški testiranja ali pa stroški spotov, s katerimi urad vlade za komuniciranje poziva k cepljenju. Vsak, ki se cepi in zaradi tega ne zboli, je bistveno zmanjšal te stroške in te posledice, tako da bo v to, čeprav stane, treba vlagati. Mislim, da je minister Poklukar pred kratkim predstavil zelo trdne empirične podatke o tem, koliko je recimo ta teden cepljenja, kjer se je cepilo na desettisoče ljudi več kot sicer običajno, koliko življenj je rešil in koliko stroškov je prihranil. Se pravi, en dan pospešenega cepljenja prihrani bistveno več, kot stane testiranje tisti dan ali pa kar koli, kar je povezano s temi stroški," je odgovoril Janša.

Ovire pri širitvenem procesu EU na Zahodni Balkan pa vidi kot "prevlado nekih sebičnih, ozkih, bi celo uporabil to besedo, nacionalističnih interesov nekaterih držav, ki se prikazuje kot vse drugo".

Spregovoril je tudi o zaskrbljujoči razdvojenosti v družbi in politiki, na vprašanje, ali bo SDS po volitvah še vedno pripravljena sodelovati z vsemi, pa je odgovoril, da je "to temeljna filozofija stranke, ki ni zgolj teorija". Ob tem je pozabil omeniti, da zaradi sovražne in izključujoče politike Janševe stranke, pa tudi slabih izkušenj iz preteklosti, veliko drugih strank s SDS ne želi (več) sodelovati.

"Potrebujemo suverene stranke, ki so dovolj samozavestne, da so se pripravljene pogajati s komerkoli in tudi sodelovati s tistimi, s katerimi se lahko v okviru neke koalicijske pogodbe dogovorijo. In ko boste slišali to načelno pripravljenost in odprtost v predvolilnih soočenjih v Sloveniji, vedite, da je nastopil tisti čas, za katerega smo pred 31 leti glasovali na plebiscitu," je sklenil Janša, ki se, ko mu teče voda v grlo, rad zateka k obujanjem spominov slovenske osamosvojitve in poudarjanjem domnevnih zaslug, ki jih je imel pri tem njegov politični krog.