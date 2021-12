Mesec: »To je prva naloga, ki jo bomo naredili po volitvah«

Luka Mesec na TV Slovenija o aktualni politični situaciji v državi

"Kar smo videli v intervjuju z gospodom Janšo in gospodom Možino, je poskus normalizacije. Gospoda Janše že dolgo nisem videl tako prešernega, tako dobre volje, v prijateljski atmosferi na televiziji, kjer je poskušal podati državljanom pred novim letom nekako z nasmeškom občutek, da je vse v redu. Ampak glejte, ta iluzija, ki sta jo danes poskušala ustvarjati, bodisi z drobnimi lažmi, za 250.000 se je zlagal o številu cepljenih v Sloveniji, potem je rekel, da je Slovenija 20 odstotkov manj zadolžena oziroma da se je 20 odstotkov manj zadolžila kot povprečje Evropske unije, v resnici imamo pa naslednje leto drugi največji strukturni primanjkljaj v Evropi itd., do popolnoma izkrivljenih podob, češ po predsedovanju so nas zasuli s pohvalami, čeprav je vsa Evropa kričala, da je bilo s tem predsedovanjem vse narobe in da tako prostaškega vodenja Evropske unije še nismo videli in si ga nihče ni zamišljal. Hočem reči, današnja podoba Janeza Janše kot predsednika vlade in resnično stanje v Sloveniji sta dve popolnoma različni zgodbi in za to stanje je kriva vlada. Kaj bi mi naredili drugače? Poglejte, kot prvo, absolutno ne bi te krize uporabljali za to, da se napada medije, da se napada in prevzema policija, da se diskreditira sodstvo, da se diskreditira znanost. Mi imamo danes poskus tega spoja znanosti in oblasti, o katerem je govoril Janša. To je njegova politika in rezultati tega so zelo jasni. Zaupanje v policijo je zgrmelo, zaupanje v vlado je na psu."

"Najprej je treba umiriti situacijo v državi. To je prva naloga, ki jo bomo naredili po volitvah, takoj bomo vzpostavili nazaj neodvisne medije, takoj bomo vzpostavili nazaj stroko, ki bo upravljala krizo brez vpletanja, pretiranega vpletanja politike, takoj bomo poskušali sanirati ta desant na policijo in na sodstvo, ki se je zgodil in tako naprej. Bistveno je in tega ne moremo ločevati od covidne krize, da se v Sloveniji ustvari pozitivna atmosfera. Da se ta "pošast", kot sem jo prej naslovil, da se z njo spoprimemo in da se v Sloveniji ustvari atmosfera, kjer se bo dalo normalno delati in normalno pogovarjati brez tega neprestanega občutka, da v bistvu pač nekdo izvaja neke vrste državni udar, kar je trenutno pravilna ocena."

(Luka Mesec, koordinator stranke Levica in predstavnik Koalicije ustavnega loka (KUL), v prednovoletni informativni oddaji na TV Slovenija o tem, kako konkretno bi Levica drugače ravnala pri ukrepih za blažitev covidne krize)