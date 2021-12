»To so cilji, glede katerih bi morala vsaka zrela skupnost najti soglasje«

IZJAVA DNEVA

"Ne glede na stanje javne razprave o večini za skupnost pomembnih vprašanj bi se morala biti zdrava družba zmožna organizirati na način, da vsaj pri najpomembnejših eksistenčnih in razvojnih vprašanjih ne bi zapadla v polarizacijo, ki onemogoča konstruktivno izmenjavo argumentov in iskanje soglasja. Prilagajanje na podnebne spremembe, skrb za zdravo okolje in kakovost javnih storitev ter učinkovito spopadanje z epidemijo so cilji, glede katerih bi morala vsaka zrela skupnost najti soglasje."

(Filozof, fizik in publicist Sašo Dolenc o škodljivosti ideološke polarizacije; via Delo)