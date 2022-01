Kučan: »Pri tokratni volilni kampanji ne bo šlo le za predstavitev stališč in ponujanje izbire«

IZJAVA DNEVA

"Pri tokratni volilni kampanji ne bo šlo le za predstavitev stališč in ponujanje izbire. Obremenjena bo s sedanjimi razmerami, ki bodo imele dolgoročne posledice. Morda bo zaznamovana tudi s sovražnim govorom in posegi v človeško dostojanstvo kandidatov. Zato bodo na preizkušnji vest, trdnost pa tudi pogum kandidatov že v kampanji. Njihovo prepričevanje volivcev o tem, da zmorejo prispevati k boljšemu sodelovanju in temeljitejšemu dialogu, tudi med političnimi akterji, mimo zamer, mora biti verodostojno, brez iger na politično všečnost. Mislim, da jim bomo volivci pozorno prisluhnili. Že v kampanji, skoraj zagotovo pa v času mandata se bodo morali jasno opredeliti do dileme, ali bodo delovali v skladu s svojo vestjo in odgovornostjo do sebe in družbe ali pa so pripravljeni to bistveno etično prvino političnega človeka žrtvovati zaradi kariere, svojo izbiro pa zakriti z banalnimi rituali in molkom."

"Prihodnje volilno leto ne bo leto običajnih volitev. Odločali bomo o vrnitvi demokracije. To bo zahtevna naloga. Z njo bodo soočeni tudi kandidati za predsednika republike. Morali se bodo opredeliti."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, o letu 2022, ki Sloveniji prinaša kar tri volitve; za časnik Večer)