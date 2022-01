Lov na čarovnice v Sloveniji in po svetu

Obračuni z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe

Izšla je posebna Mladinina izdaja v sklopu sekcije ZGODOVINA. Številka ČAROVNICE razkriva zgodovino procesov, ki so obračunavali z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe.

Čas je za trk z zgodovino, za trk z zgodovino procesov zoper ženske.

Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, dejansko pa gre za več stoletij obračunov z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Se je ta proces razglašanja svobodomiselnih in svobodnih žensk sploh kdaj zaključil? Čas je za trk z zgodovino, za trk z zgodovino procesov zoper ženske. Mladina je v sodelovanju z nemško revijo Der Spiegel in slovenskimi avtorji pripravila posebno izdajo Čarovništvo, čarovniški procesi in čarovnice, s pogledom na ravnanje z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

Tea Hvala je v številki med drugim zapisala: »Vojna proti ženskam se je nadaljevala tudi po tem, ko so grmade ugasnile. Ženske je omejila na maternice, na stroje za rojevanje, ki so pod državnim (moškim) nadzorom poganjali kapitalistično akumulacijo.«

»Vojna proti ženskam se je nadaljevala tudi po tem, ko so grmade ugasnile. Ženske je omejila na maternice, na stroje za rojevanje, ki so pod državnim (moškim) nadzorom poganjali kapitalistično akumulacijo.«



Tea Hvala

Da je arhetip čarovnic globoko zakoreninjen v nas in pogosto prenesen v vsakdanje življenje, pa je v posebni ediciji poudarila zgodovinarka Manca G. Renko: »Čarovništvo se je skozi popkulturo, od folklore do Disneyja, ohranilo predvsem kot patriarhalni strah pred ženskami, ki živijo zunaj družbenih konvencij, so seksualno osvobojene (pod lastnimi pogoji in ne kot produkt moške fantazije), ne pristajajo na tradicionalne spolne vloge, ne ustrezajo lepotnim idealom ter jih ni strah seči po oblasti.«

Urednik Grega Repovž pa je v uvodniku edicije ČAROVNICE zapisal, da so pri čarovniških procesih najhujši so filigransko in domišljeno izdelani postopki mučenja, po vsej Evropi, tudi pri nas. Od kod ti neizmerni zloba in hudobija?

Posebna številka ZGODOVINA: ČAROVNICE je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini.

Ne zamudite poglobljenega, informativnega in zanimivega obveznega branja!