»Desnica bi (si) morala priznati krvavo sodelovanje z okupatorjem«

IZJAVA DNEVA

"Desnica ostaja slej ko prej skorajda nespremenjena, pravzaprav se je znova zasidrala. Tradicionalno katolištvo je med ljudmi, še posebej izrazito na podeželju, s strukturo, ki traja. Velik del nje je Janševa baza. A desnica bi morala uvideti pomen partizanskega boja za ustanovitev lastne države in (si) priznati krvavo sodelovanje z okupatorjem. Izdajstvo! Pika. Za vse večne čase. Če ne bi bilo partizanskega boja in njihove zmage, bi Italijani, ki so vojno končali kot sodelavci zaveznikov, pohopsali slovensko ozemlje najmanj do rapalske meje in potem bi od slovenske 'kure' res ostal le en čivk. Kako naj bi bila to potem kdaj samostojna država? Seveda pri redukciji narodnoosvobodilnega boja na komunistično revolucijo vztraja zlasti cerkvena hierarhija, da ji ne bi bilo treba priznati vpletenosti njene predhodnice v kolaboracijo z okupatorji in sokrivde za državljanski spopad, za na tisoče žrtev, ki jih je sopovzročila!"

(Borka za spravo Spomenka Hribar o tem, da desnica ostaja skorajda nespremenjena; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)