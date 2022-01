»Janša je od začetka razumel državo kot svojo lastnino«

IZJAVA DNEVA

"Problem Janeza Janše je, da misli, da je le on zaslužen za to, kar je dosegel. Janšo smo najprej naredili mi, ljudje, ki smo protestirali pred vojašnico in pisali proti itd. Potem pa je on samega sebe začel vikati ... Ljudstvo ga je naredilo in on zdaj ustvarja »svoje ljudstvo« – takšna je interakcija med avtokratom – totalitarcem – in njegovimi sledilci. Janez Janša je od začetka imel načrt početi to, kar zdaj počne. Od začetka je razumel državo kot svojo lastnino, samo tako je lahko prodajal orožje, tisto, ki ga je v Sloveniji zasegla JLA, in ono, ki ga je kupoval kot državni funkcionar (!), da ga je lahko preprodajal. Že jeseni leta 1991, med pripravami na kongres Slovenske demokratične zveze, je v osnutku programa stranke zapisal, da se mora celotna družbena struktura nagniti na desno."

(Spomenka Hribar, sociologinja in ikona slovenskih prizadevanj za demokracijo, o tem, da so Janeza Janšo najprej naredili ljudje; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)