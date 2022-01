Žižek: »Jaz sem nedemokratični komunist«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje me velikokrat, ker je to pač termin na Zahodu, označujejo kot demokratičnega socialista. Moj odgovor je, ne, hvala, jaz sem nedemokratični komunist. Dobro, to ne pomeni stara partija, ali kaj. Pomeni to, razmisliti moramo o tem, da očitno naloge, ki so danes pred nami, ne samo socialni nemiri, v pomenu nekega temeljnega nezadovoljstva ljudi, da se teh nemirov ne da obvladati skozi politično reprezentacijo."

"Danes, če se hoćemo soočiti z emigrantsko krizo, s podnebnimi spremembami in še marsičim ... covidom - je potrebno neko dolgoročno globalno, ne bom rekel planiranje, ker zveni preveč komunistično, ampak koordinacija vsaj. Očitno demokracija, ki jo imamo ne odpira prostora. Tu ne odpira rešitev. "

"Ne pravim, da demokracije ni treba zato odpraviti. Potem smo na kitajski poti, ki se mislim ne bo dobro končala, ampak demokracijo bo treba na novo izumiti."

(Filozof Slavoj Žižek v oddaji Intervju na TV Slovenija o tem, da ga na Zahodu označujejo za demokratičnega socialista)