Na še več okoljskih zmag v 2022!

Michele Canciello / Unsplash

Po letu, ki smo ga preživeli, ni težko biti razočaran in brez upanja. COP26 je prinesel le ohlapne obljube. Požari v Kanadi, Sibiriji, ZDA, poplave v Južnem Sudanu, Zahodni Evropi, Indiji, ekstremna suša v Keniji in na Madagaskarju so prizadeli milijone in nam pokazali, kakšna prihodnost nas čaka, če ne bomo ukrepali.

A 2021 ni prineslo le slabih novic, temveč tudi nekaj pomembnih zmag. Kampanja Stop Cambo je prisilila Shell k umiku in Siccar Point k zaustavitvi projekta črpanja nafte v škotskih vodah. Shell je prav tako izgubil tožbo na nizozemskem sodišču, ki mu je naložilo, da mora do leta 2030 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 45 %. V Pacifiku so Panama, Ekvador, Kolumbija in Kostarika vzpostavile 500 000 km2 velik morski rezervat. Po več kot 10 letih boja, za katerega so zaslužni predvsem staroselci, je dokončno ustavljena tudi gradnja naftovoda Keystone XL med ZDA in Kanado. In ne pozabimo, da smo skupaj ustavili tudi sporne spremembe Zakona o vodah!

V 2022 le tako naprej!

