Logar: »Ne moremo z zanesljivostjo trditi, da je omikron zadnja varianta novega koronavirusa«

Vodja svetovalne skupine za covid-19 je razkrila, kakšna priporočila je dala vladi po včerajšnjem sestanku

Mateja Logar

© Uroš Abram

Včeraj je v oddaji Odmevi na TV Slovenija Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, spregovorila o tem, kakšna priporočila oziroma nasvete je svetovalna skupina dala vladi po včerajšnjem sestanku. "Nasvetov je seveda več. Predvsem smo se ukvarjali z vprašanjem skrajševanja karantene. Kot veste, je ameriški center za nadzor bolezni že izdal priporočilo, da se karantena skrajša," je dejala.

Pojasnila je, da to temelji predvsem na tem, da je tokrat inkubacija krajša, kot je bila pri predhodnih variantah, kar pomeni, da večina ljudi zboli v prvih treh dneh od stika. Po njenem mnenju je nekako varno, da po petih dneh karantene opravimo testiranje, in če je test negativen, se vrnemo v normalno življenje. "Seveda z upoštevanjem drugih ukrepov, kar pomeni, da je treba res dosledno nositi masko, se izogibati druženju z drugimi ljudmi, čim več časa preživeti na odprtem, če nismo znotraj svojega mehurčka, in seveda tudi znotraj bivališč oziroma znotraj delovnih prostorov čim večkrat poskrbeti za zračenje. Nekoliko drugačna je situacija pri tem, da bi skrajševali samoizolacijo, se pravi takrat, ko ljudje že zbolijo in so potem v izolaciji," je poudarila in dodala, da je tukaj podatkov manj, zato se svetovalna skupina "za zdaj ne opredeljuje do skrajševanja izolacije".

"Tukaj še vseeno svetujemo, da ostaneta deset dni, za tiste, ki obolevajo za blago obliko okužbe, ki ne potrebuje hospitalizacije. Tako, da tukaj čakamo na dodatne podatke. A potem se postavlja vprašanje, katere ukrepe in kdaj zaostrovati. Trenutno smo še vedno v zniževanju števila zasedenosti postelj v intenzivnih enotah, ki jih imamo kot merilo za sproščanje in zaostrovanje ukrepov. Tako, da trenutno bistvenega zaostrovanja nismo predvideli. Nekako smo predvideli, da bi bilo zaostrovanje potrebno, ko bi prišli čez mejo dvesto bolnikov v intenzivnih enotah," je pojasnila Mateja Logar.

Mateja Logar,

vodja svetovalne skupine za covid-19

Na vprašanje, kako usoden in močan val v resnici pričakuje, pa je Logar dejala: "To je precej tako, kot bi napovedovali iz kristalne krogle. Trenutno je še vedno sorazmerno malo podatkov, a vemo seveda, da zbolevajo tudi tisti, ki so bili predhodno že okuženi oziroma cepljeni proti novemu koronavirusu. Vendar vemo, da ti praviloma zbolevajo z malo simptomi oziroma s praktično nič simptomi. Dosti manj je podatkov za tiste, ki še nikoli niso bili v stiku z novim koronavirusom. Večina podatkov prihaja iz skandinavskih držav in iz Velike Britanije, kjer je precepljenost bistveno boljša, kot je v našem okolju."

Mateja Logar v včerajšnji oddaji Odmevi

© RTVSLO

Dodala je, da nekako "vsi ocenjujejo, da je tistih, ki potrebujejo hospitalizacijo, približno za tretjino manj kot tistih, ki so bili okuženi z različico delta". "To pa predvsem na račun tega, ker naj bi se različica omikron bolje razmnoževala v zgornjih dihalnih in nekoliko slabše v spodnjih. Spodnja dihala pa so tista, ki vodijo pozneje v pljučnico, dihalno odpoved in potrebo po bolnišničnem zdravljenju. Če so te napovedi vsaj kolikor toliko realne tudi za naše okolje, lahko pričakujemo, da bo zboleval kar dobršen del populacije, kar seveda lahko predstavlja težave pri čisto logističnih vsakodnevnih opravkih," je pojasnila Logar in dodala, da je mogoče "nekoliko bolj optimističen pogled na sam pritisk na bolnišnice, kar se tiče potrebe po kisiku, potrebe po intenzivnem zdravljenju". "Tako, da upajmo, da tukaj stvar nekoliko manj problematična. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da ne bomo imeli težav, ker problem lahko nastane zaradi tega, ker je inkubacija krajša, kar pomeni, da bi bil ta čas, ko bi bolniki potrebovali zdravljenje v bolnišnicah od začetka bolezni do takrat, ko pridejo v bolnišnico krajša in bi seveda zaradi tega bilo v določenem trenutku več bolnikov," je sklenila.

O tem, da novih zaostritev ne načrtujejo, dokler se ne bi spet usodno spremenilo število bolnikov na intenzivni negi, pa je Logar pojasnila: "Tako je trenutno. Svetujemo seveda cepljenje, upoštevanje vseh ukrepov. Res je zelo pomembno, da tukaj upoštevamo zaščitne ukrepe nošnjo mask, zračenje, ne zadrževanje v zaprtih prostorih, ne nazadnje tudi samotestiranje, če se družimo z ljudmi, ki niso znotraj našega družinskega mehurčka, in pa seveda cepljenje tudi s prvim in drugim odmerkom je pomembno, ker še vedno ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, kakšna bo naslednja varianta. Ne moremo z zanesljivostjo trditi, da je omikron zadnja varianta novega koronavirusa, s katero se bomo srečali."