Žrtvi spolne zlorabe za molk plačal pol milijona dolarjev

Jeffrey Epstein je plačal tožnici za molk in odstop od tožbe

Jeffrey Epstein

V okviru tožbe Virginie Giuffre proti britanskemu princu Andrewu zaradi domnevne spolne zlorabe je bil v ponedeljek objavljen sporazum iz leta 2009, po katerem je razvpiti ameriški pedofil in miljarder Jeffrey Epstein tožnici za odstop od tožbe zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja in molk plačal 500.000 dolarjev.

Giuffrej trdi, da jo je Epstein posojal za spolne odnose prijateljem, med katerimi naj bi bil tudi princ Andrew, ko je bila stara 17 let, torej še mladoletna. Trdi tudi, da se je princ Andrew zavedal, da še ni bila polnoletna. Princ vse obtožbe zanika.

Njegovi odvetniki so oktobra v zahtevi, naj sodišče zavrže tožbo, trdili, da Giuffre s tožbo krši določila sporazuma o poravnavi z Epsteinom. V tem se je strinjala, da bo vzela denar in ne bo več tožila Epsteina ali kogarkoli drugega v zvezi z domnevnimi spolnimi zlorabami.

V sporazumu piše, da gre za končno rešitev zahteve po odškodnini, vložene na Floridi, in se ne sme vzeti kot priznanje krivde katerekoli strani ali uporabiti v morebitnih kazenskih postopkih proti Epsteinu. Odvetnik Giuffre David Boies je sporočil, da dogovor nima zveze s tožbo proti princu, ker ga ne omenja izrecno. Princ se dogovora sploh ni zavedal.

Danes bodo na newyorškem sodišču zaslišanja odvetnikov obeh strani v civilni tožbi Giuffre proti britanskemu princu. Če njegovi odvetniki ne bodo prepričali sodišča, da zavrže tožbo, se bo sojenje začelo med septembrom in decembrom letos. Princ je zaradi obtožb leta 2019 odstopil od vseh javnih dejavnosti kot član britanske kraljeve družine.

Epsteina so zaradi spolnih zlorab preganjali že pred desetletjem in pol na Floridi. Takrat je imel dobre zveze s tožilci in je priznal le sodelovanje v prostituciji in se izmazal praktično brez kazni. Leta 2019 je bil obtožen spolnih zlorab mladoletnic in trgovine z ljudmi in so ga aretirali, nakar se je v zaporu obesil.

Pred kratkim je newyorška porota njegovo nekdanjo ljubimko in dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell spoznala za krivo sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. Pozornost v zvezi z Epsteinovimi zlorabami se je sedaj spet usmerila k princu Andrewu.

