»Za mir in napredek bi bilo najbolje, da ti ostanejo daleč proč od oblasti nad nami«

IZJAVA DNEVA

"V teh precej trpkih časih, obteženih še z epidemijo, kakršne smo doslej videvali le v znanstvenofantastičnih filmih, se porajajo zamisli o boljših časih. A nihče ne ve natanko, ali pa vsaj ne pove razločno, kako jih ustvariti. Ob sedanjem rušenju mnogih institucij, od kulture do javnega zdravstva, se slišijo zahteve po demokraciji, ki naj bi jo izgubili. Kar se dogaja, namreč ni v skladu z demokratičnimi načeli. Tukaj pa se je dobro za trenutek ustaviti. Tisti, ki obljubljajo spremembe z več demokratičnosti, morajo obljubljati čisto nekaj drugega, da bi se življenje zares obrnilo na bolje."

"Če želimo drugačen svet, potem je treba izpričane nasprotnike človekovih pravic in človekovega dostojanstva omejiti na parlamentarno obrobje, če smo pač še na taki stopnji razvoja, da se del njih neizogibno povzpne v politiko. Enako velja za manjši del, ki zvesto služi in hvaležno pobira drobtinice z gospodarjeve mize. Za mir in napredek bi bilo najbolje, da oboji ostanejo daleč proč od oblasti nad nami."

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o demokratičnem teptanju človekovih pravic; via Dnevnik)