»V demokraciji pravna država nikoli ne more biti predmet proste presoje politike«

IZJAVA DNEVA

"Problem suverenosti ni v tem, da države ne bi imele pravice – in tudi dolžnosti –, da na svojem teritoriju svobodno in demokratično sprejemajo zakone in jih tudi uveljavljajo. Da svojim državljanom zagotavljajo varnost in blagostanje in jih, če je to potrebno, ščitijo pred nevarnostjo, ki jim preti. A dejstvo je, da evropske države te cilje mnogo uspešneje dosegajo kot del evropskih integracije kot pa zunaj nje, še posebej pa kot iliberalne banana republike, ki jih nekateri politiki prodajajo kot alternativo."

"V zgodovini pa suverenost ni bila toliko pravica narodov, da odločajo o svoji usodi, kot ekskluzivni privilegij vladarja, da na njihov račun s prisilo vzdržuje svojo oblast. Na takšen način je suverenost razlagal nacistični dvorni pravnik Carl Schmitt. Suverena je bila zanj zgolj tista država, ki oblasti dovoljuje, da vpelje stanje izjemnosti in ji tako omogoča, da se po svoji presoji in brez kakršnegakoli nadzora dvigne nad zakone in ustavo. Prav zaradi tega bi nas moralo pošteno skrbeti, če se vztrajanje na spoštovanju ustave in zakonov začne prikazovati kot nepotrebna formalnost ali celo nadležno in nedomoljubno nagajanje oblastnikom in škodovanje narodu. V demokraciji pravna država nikoli ne more biti predmet proste presoje politike, pa čeprav z najboljšimi nameni."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o tem, da populizem rad govori o suverenosti; via Večer)