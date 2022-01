Praznični poračun

Todd Huffman / flickr

Evropejec za božič povprečno zapravi 419,48 €. Če rast plač ne bi zaostajala za rastjo produktivnosti, bi evropski delavci v zadnjih dveh letih prejeli 116 milijard evrov več in bi za božične stroške imeli na razpolago 649,30 €.

Kot poudarja ETUC, ne samo, da delavcem ne vračajo deleža bogastva, ki ga sami ustvarijo, ampak so bili letos stroški višji tudi zaradi dejstva, da rast plač ne sledi inflaciji.

Še hujše od nezmožnosti enakovrednega sodelovanja v potrošniški mrzlici pa je dejstvo, da si približno trije milijoni delavcev v Evropi ne morejo privoščiti ogrevanja. Neenakost je enaka kot na začetku 20. stoletja – raziskava je pokazala, da si je 10 % najbogatejših ljudi na svetu prisvojilo 52 % dohodka in 76 % premoženja, ustvarjenega od leta 1995, samo 8 % dohodka in 2 % premoženja pa pripadata celotni spodnji polovici svetovnega prebivalstva. Praznične popuste, razprodaje in obdarovanja na stran, prizadevati si je potrebno za pravično deljenje bogastva skozi vse leto.

